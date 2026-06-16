Drake Bell enfrenta investigación en México por presunta extorsión

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades.

El nombre del actor Drake Bell vuelve a ocupar titulares, esta vez en México, donde el cantante y actor estadounidense enfrenta una investigación derivada de una denuncia presentada ante autoridades capitalinas.

El caso, que también involucra a su actual pareja, Ela Vidal, ha generado atención dentro de la industria del entretenimiento debido a la notoriedad de las personas señaladas y a la naturaleza de las acusaciones.

De acuerdo con información relacionada con el procedimiento, el empresario español Aitor García interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Extorsión de la Ciudad de México. Como resultado, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación con el objetivo de analizar los hechos reportados y determinar si existen elementos que permitan acreditar la posible comisión de algún ilícito.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades. Por ello, corresponde a las autoridades ministeriales revisar las pruebas, testimonios y documentos que integren el expediente antes de emitir cualquier determinación.

Según los señalamientos contenidos en la denuncia, García sostiene que habría sido objeto de una estrategia destinada a afectar su imagen pública. Entre las versiones que, presuntamente, habrían sido difundidas se encuentra la afirmación de que mantuvo una relación sentimental con Ela Vidal, quien actualmente sostiene una relación con Bell. Asimismo, se habría señalado que el hijo que espera la joven tendría como padre al empresario español y no al intérprete estadounidense.

El denunciante rechaza de manera categórica dichas versiones y asegura que forman parte de una serie de acciones dirigidas a desacreditarlo. Dentro de los documentos relacionados con el caso también se sostiene que existen elementos que, según García, respaldarían su postura frente a los hechos denunciados.

La denuncia agrega que estas afirmaciones habrían sido utilizadas como un supuesto mecanismo de presión. De acuerdo con la acusación, Drake Bell y Ela Vidal habrían intentado obtener de García un pago de 10 mil dólares. Será la investigación oficial la que determine si existieron conductas que puedan constituir el delito de extorsión o si las acusaciones carecen de sustento jurídico.

La noticia ha provocado diversas reacciones debido a la popularidad que Bell mantiene en territorio mexicano. El artista alcanzó fama internacional gracias a su participación en la exitosa serie televisiva Drake & Josh, producción que lo convirtió en una de las figuras juveniles más reconocidas de principios de los años 2000. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por éxitos musicales y por distintos episodios controversiales que han mantenido su nombre bajo el escrutinio público.

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En los últimos años, el cantante fortaleció significativamente su relación con México, país en el que ha desarrollado proyectos musicales, realizado conciertos y cultivado una sólida comunidad de seguidores. Esa cercanía con el público mexicano contribuyó a impulsar una nueva etapa profesional que le permitió mantenerse vigente dentro de la industria del entretenimiento.

Por su parte, Aitor García también posee una trayectoria destacada en el ámbito musical. Nacido en San Fernando, Cádiz, comenzó a sobresalir desde joven como compositor y productor. Uno de sus primeros éxitos llegó con la canción “Como un bolero”, interpretada por Raúl, trabajo que le abrió puertas dentro del sector artístico y le permitió colaborar posteriormente con diversos cantantes y agrupaciones.

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos de composición, representación artística y producción de espectáculos. Actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo de 17 Veinte Entertainment y también ha desempeñado funciones directivas dentro de proyectos vinculados a la industria discográfica. Entre sus actividades recientes destaca su labor como representante del cantante mexicano Aleks Syntek.

Mientras la carpeta de investigación continúa en etapa inicial, las autoridades deberán analizar cada uno de los elementos aportados por las partes involucradas. En México, la extorsión es considerada un delito grave y puede configurarse cuando una persona intenta obtener beneficios económicos mediante amenazas, intimidación o presiones indebidas. Sin embargo, cualquier posible responsabilidad deberá determinarse exclusivamente a través de las instancias legales competentes y conforme al desarrollo de la investigación en curso.