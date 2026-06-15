Jonathan Andic | Salen a la luz las llamadas del hijo del fundador de Mango al 112

Los registros telefónicos, incluidos dentro del sumario, muestran la reacción de Jonathan Andic tras la caída mortal de su padre en las inmediaciones del camino que conduce a las cuevas de Salnitre, en el entorno de Montserrat.

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, ocurrida el 14 de diciembre en una zona montañosa de Collbató, en la provincia de Barcelona, ha incorporado nuevos elementos que han vuelto a situar el caso en el centro de la atención pública.

La difusión de los audios de las llamadas realizadas al servicio de emergencias 112 por su hijo, Jonathan Andic, ha permitido conocer con mayor detalle los momentos de angustia que siguieron al accidente y que actualmente forman parte de las actuaciones judiciales en curso.

Los registros telefónicos, incluidos dentro del sumario que instruye el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, muestran la reacción de Jonathan Andic tras la caída mortal de su padre en las inmediaciones del camino que conduce a las cuevas de Salnitre, en el entorno de Montserrat.

En una de las grabaciones difundidas por medios españoles, el empresario solicita ayuda de forma desesperada al servicio de emergencias. Durante la conversación explica que su padre habría sufrido una caída en una zona de difícil acceso. Entre momentos de evidente nerviosismo, se escucha decir: “Ayuda, mi padre se ha caído”.

A medida que avanza la llamada, Jonathan Andic ofrece más información sobre lo ocurrido y señala a la operadora que cree que su padre “se ha caído por un barranco”. La trabajadora del servicio de emergencias le solicita datos adicionales para activar los protocolos de rescate y conocer la gravedad de la situación.

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Los documentos incorporados a la investigación establecen una secuencia temporal que ahora es objeto de análisis por parte de las autoridades. Según la magistrada encargada del caso, la caída se habría producido a las 12:28 horas. Más de cuatro minutos después, Jonathan Andic realizó una llamada a la pareja sentimental de su padre. Posteriormente, se registraron dos comunicaciones con los servicios de emergencia, una a las 12:36 horas y otra a las 13:13 horas.

La cronología ha adquirido relevancia dentro del procedimiento judicial debido a que la instructora destaca que, tras el accidente, no existió ninguna llamada telefónica dirigida directamente a Isak Andic. Este aspecto forma parte de los elementos examinados por los investigadores mientras avanzan las diligencias.

Las declaraciones prestadas por Jonathan Andic también han sido comparadas con los relatos que ofreció en distintos momentos posteriores al suceso. En la conversación mantenida con personal sanitario explicó que caminaba por delante de su padre cuando escuchó un desprendimiento de piedras. Según esa versión, al girarse observó cómo el empresario caía por la ladera.

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Posteriormente, ante los Mossos d'Esquadra, relató que avanzaba unos metros por delante cuando escuchó el ruido de piedras desplazándose. Indicó que al girarse alcanzó a ver un cuerpo rodando entre la vegetación y que segundos después oyó un fuerte impacto acompañado de un gemido de dolor.

Meses más tarde, durante una nueva declaración realizada el 31 de enero de 2025, mantuvo una descripción similar aunque con matices diferentes. En esa ocasión afirmó que escuchó piedras desprendiéndose, observó fugazmente un bulto en movimiento, percibió un golpe y, al buscar a su padre, comprobó que ya no estaba en el sendero.

Durante su comparecencia ante la jueza, Jonathan Andic aseguró que desconocía el punto exacto donde se produjo la caída y reiteró que nunca llegó a observar directamente el instante en que ocurrió el accidente. Según su testimonio, únicamente recuerda haber percibido sonidos y una imagen fugaz de movimiento antes del impacto.

La magistrada considera que existen diferencias entre algunas de las versiones aportadas, mientras que la defensa sostiene que el relato ha mantenido una línea coherente desde el inicio. Los abogados argumentan que las variaciones responden al contexto específico de cada pregunta formulada y no a contradicciones sustanciales.

Paralelamente, la Fiscalía se ha opuesto al recurso presentado por la defensa para revocar las medidas cautelares impuestas a Jonathan Andic. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia. El Ministerio Público sostiene que los informes policiales, los datos de geolocalización, el contenido del teléfono de la víctima y otros elementos recopilados durante la investigación justifican la continuidad de estas restricciones mientras se esclarecen completamente las circunstancias que rodearon la muerte del fundador de Mango.