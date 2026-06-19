Mundial 2026 | Conoce la tabla de posiciones de los Grupos A y B luego de dos jornadas disputadas

Panamá/La Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande en la historia del fútbol, avanza a paso veloz en sus sedes de Estados Unidos, Canadá y México.

Por primera vez en la historia, la justa planetaria reúne a 48 selecciones nacionales, divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. En la fase de grupos, los dos primeros de cada grupo clasifican directamente a la Ronda de 32, mientras que los ocho mejores terceros entre todos los grupos también avanzan, lo que convierte cada punto en un bien de altísimo valor.

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GRUPO A — México domina sin ceder terreno

México el primer clasificado a la ronda de 32 equipos, marcha como líder absoluto del Grupo A con 6 puntos en dos partidos disputados, producto de dos victorias consecutivas y una diferencia de gol de +3. Los aztecas no han recibido ningún gol y se perfilan como el equipo a vencer en la zona.

En la segunda posición se ubica la Corea del Sur con 3 puntos, luego de conseguir una victoria y una derrota, con un saldo neutral en goles (2-2). Los asiáticos mantienen opciones reales de clasificación directa.

En la parte baja del grupo, República Checa y Sudáfrica comparten la tercera posición con 1 punto cada una. Los checos tienen diferencia de gol de -1 (2 goles a favor, 3 en contra), mientras que los sudafricanos registran -2 (1 gol a favor, 3 en contra). Ambas selecciones necesitan resultados positivos en la tercera fecha para mantenerse con vida, y también deberán mirar la tabla general de mejores terceros si aspiran a continuar en el torneo.

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GRUPO B — Canadá y Suiza empatados en la cima con diferencia de goles

El Grupo B presenta uno de los arranques más llamativos del torneo. Canadá encabeza la tabla con 4 puntos y una extraordinaria diferencia de gol de +6 (7 goles anotados, solo 1 recibido), una actuación que ha dejado con la boca abierta a propios y extraños. Los canadienses, co-anfitriones del torneo, están respondiendo a la altura de las expectativas de su afición.

Suiza también suma 4 puntos y se mantiene igualada con Canadá en la cima, aunque con una diferencia de gol inferior de +3 (5-2). Los helvéticos están siendo muy efectivos y representan una amenaza seria en la zona.

En la parte baja, Bosnia-Herzegovina acumula 1 punto con diferencia de gol de -3 (2-5), y Catar — el campeón anfitrión de la edición 2022 — sufre en el fondo con 1 punto y una diferencia catastrófica de -6 (1-7). Los qataríes enfrentan una eliminación prácticamente segura si no consiguen una remontada histórica en la última fecha.

LA REGLA DE LOS MEJORES TERCEROS

Con 48 selecciones y 12 grupos, el formato del Mundial 2026 contempla que no solo avanzan los dos primeros de cada grupo. Los ocho mejores terceros de entre los 12 grupos también obtienen su boleto a la Ronda de 32. La clasificación de estos equipos se determina por puntos, y en caso de empate, por diferencia de goles, goles a favor, resultados en los enfrentamientos directos, disciplina (tarjetas) y, como último recurso, sorteo. Esto significa que incluso selecciones ubicadas en la tercera posición de su grupo tienen razones para seguir compitiendo hasta el último minuto de la fase inicial.

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