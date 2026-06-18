Reciclaje busca convertirse en una alternativa económica y ambiental en Panamá

El reciclaje dejó de ser visto únicamente como una práctica ambiental y comienza a tomar fuerza como una oportunidad para generar economía circular, mediante la transformación de residuos en nuevos productos útiles.

Iniciativas convierten desechos en oportunidades para crecer

En Panamá, diversas iniciativas buscan aprovechar materiales como plástico y vidrio para convertirlos en artículos que puedan incorporarse nuevamente al mercado, como es el caso de bloques de construcción elaborados a partir de arena de vidrio y plástico reciclado.

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