El reciclaje dejó de ser visto únicamente como una práctica ambiental y comienza a tomar fuerza como una oportunidad para generar economía circular, mediante la transformación de residuos en nuevos productos útiles.

En Panamá, diversas iniciativas buscan aprovechar materiales como plástico y vidrio para convertirlos en artículos que puedan incorporarse nuevamente al mercado, como es el caso de bloques de construcción elaborados a partir de arena de vidrio y plástico reciclado.