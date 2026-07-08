Las declaraciones surgen luego de que la Contraloría informara que, entre el 30 de junio y el 2 de julio, interpuso siete denuncias penales ante el Ministerio Público tras detectar presuntas anomalías en distintas instituciones y entidades públicas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, respaldó las recientes denuncias penales presentadas por la Contraloría General de la República y afirmó que las acciones envían un mensaje claro sobre la importancia de fiscalizar el uso de los fondos públicos y sancionar las irregularidades.