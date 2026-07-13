Capturan a exrepresentante de Ponuga y a cuatro extesoreros por presunto peculado de $1.4 millones

Aprehenden a exrepresentante de Ponuga, Veraguas.
13 de julio 2026 - 12:13

Capturan a exrepresentante de Ponuga y a cuatro extesoreros por presunto peculado de $1.4 millones

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