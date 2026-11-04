La provincia de Colón tiene todo listo para la celebración de los desfiles patrios de este 5 de noviembre, fecha en la que se conmemora la consolidación de la separación de Panamá de Colombia en 1903.

Desde horas previas a la celebración, ciudadanos y comerciantes comenzaron a instalar sus carpas a lo largo de la ruta del desfile. Algunos buscan espacios para ofrecer alimentos y bebidas, mientras que otros se preparan para contar con un lugar donde resguardarse del sol o la lluvia y disfrutar de la jornada en familia.