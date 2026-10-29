CSJ presenta informe tras un año de reforma procesal civil
Procesos judiciales que anteriormente podían tardar entre siete y diez años en obtener una resolución ahora reciben respuesta en cuestión de meses, según los primeros resultados del nuevo sistema procesal civil en Panamá, presentados por el magistrado presidente de la Sala Civil, Olmedo Arrocha.
De acuerdo con las cifras expuestas por el magistrado, bajo el sistema anterior un caso podía demorar entre siete y ocho años hasta llegar a segunda instancia y cerca de diez años si avanzaba hasta la fase de casación.