El diputado Jonathan Vega expresó su preocupación por los recursos destinados al arrendamiento de la sede principal del Ministerio de Gobierno y de las gobernaciones de Panamá Oeste, Veraguas, Herrera y Bocas del Toro.

El presupuesto destinado al pago de alquileres del Ministerio de Gobierno fue cuestionado durante la sustentación presupuestaria de la entidad ante la comisión legislativa, luego de que se conociera que para este renglón se contempla una partida superior a los $2 millones.