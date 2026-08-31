Cuestionan deuda por alquileres y contratos sin refrendo en el Ministerio de Gobierno

El diputado Jonathan Vega expresó su preocupación por los recursos destinados al arrendamiento de la sede principal del Ministerio de Gobierno y de las gobernaciones de Panamá Oeste, Veraguas, Herrera y Bocas del Toro.

Ministra de Gobierno durante su sustentación en la Comisión de Presupuesto

El presupuesto destinado al pago de alquileres del Ministerio de Gobierno fue cuestionado durante la sustentación presupuestaria de la entidad ante la comisión legislativa, luego de que se conociera que para este renglón se contempla una partida superior a los $2 millones.

Temas relacionados

Ministerio de Gobierno dinoska montalvo deudas Comisión de Presupuesto
Si te lo perdiste
Lo último
stats