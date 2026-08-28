Un proyecto de ley que busca regular la cancelación administrativa del récord policivo para personas que hayan cumplido condenas de hasta tres años de prisión genera posiciones encontradas en la Asamblea Nacional.

La iniciativa fue prohijada recientemente por la Comisión de Gobierno y es impulsada, entre otros, por el diputado Isaac Mosquera, quien sostiene que la propuesta busca promover la dignidad humana y facilitar que quienes hayan cometido un error puedan acceder a oportunidades de empleo y continuar con su desarrollo personal.