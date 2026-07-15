Las adquisiciones estarán a cargo del Ministerio de Seguridad Pública e incluyen chalecos antibalas, equipos de protección antitrauma y otros implementos para las unidades policiales.

El Consejo de Gabinete autorizó, mediante una resolución, la confidencialidad de los pliegos de cargos y del proceso de precalificación para seleccionar a los contratistas que suministrarán equipos de protección personal y operativa destinados a los estamentos de seguridad pública.