Diputado Vega cuestiona 8 millonarios contratos de seguridad bajo confidencialidad

Las adquisiciones estarán a cargo del Ministerio de Seguridad Pública e incluyen chalecos antibalas, equipos de protección antitrauma y otros implementos para las unidades policiales.

Diputado Jonathan Vega

El Consejo de Gabinete autorizó, mediante una resolución, la confidencialidad de los pliegos de cargos y del proceso de precalificación para seleccionar a los contratistas que suministrarán equipos de protección personal y operativa destinados a los estamentos de seguridad pública.

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