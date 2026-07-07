Uno de los principales focos de interés es la Comisión de Presupuesto, considerada una de las más importantes dentro del Órgano Legislativo. Aunque el PRD aspira a dirigirla, la bancada de Cambio Democrático también manifestó su intención de mantener ese espacio bajo la presidencia del diputado Eduardo Vázquez.

La conformación de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional comienza a perfilar el verdadero alcance de los acuerdos políticos que permitieron la elección de Shirley Castañeda como presidenta del Legislativo. Con la definición de las presidencias de las comisiones, las bancadas medirán ahora el peso de las alianzas alcanzadas con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD).