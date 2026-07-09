La iniciativa busca eliminar la competencia desleal y combatir la existencia de centros que, presuntamente, emiten certificados sin impartir la capacitación requerida por la normativa.

Un grupo de aproximadamente 50 escuelas de manejo presentó a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) una propuesta para estandarizar el servicio de formación de conductores, que incluye fijar un costo de hasta $300 por curso y fortalecer la supervisión del sector.