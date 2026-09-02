Estiman más de $5 millones en pérdidas por incendio en almacenes en David

De acuerdo con estimaciones preliminares, las pérdidas económicas ocasionadas por el siniestro podrían superar los 5 millones de balboas. El fuego destruyó dos locales comerciales y provocó afectaciones en otros ocho establecimientos.

Locales afectados por incendio en David

La ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, amaneció este miércoles con las secuelas de un incendio que provocó pérdidas millonarias y afectó el sustento de decenas de trabajadores y comerciantes de una de las zonas de mayor movimiento comercial de la ciudad.

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