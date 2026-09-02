De acuerdo con estimaciones preliminares, las pérdidas económicas ocasionadas por el siniestro podrían superar los 5 millones de balboas. El fuego destruyó dos locales comerciales y provocó afectaciones en otros ocho establecimientos.

La ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, amaneció este miércoles con las secuelas de un incendio que provocó pérdidas millonarias y afectó el sustento de decenas de trabajadores y comerciantes de una de las zonas de mayor movimiento comercial de la ciudad.