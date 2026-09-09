Falta de especialistas golpea al interior del país: Caja de Seguro plantea reformar la ley médica

Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social.
09 de septiembre 2026 - 07:42

Falta de especialistas golpea al interior del país: Caja de Seguro plantea reformar la ley médica

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