Las cálidas aguas del mar Caribe y el sol acompañaron a decenas de familias que este 4 de noviembre eligieron la playa La Angosta, en Costa Arriba de Colón, como destino para disfrutar del día libre y celebrar las fiestas patrias de una manera diferente.

Desde horas de la tarde, visitantes llegaron a este punto de la costa caribeña para compartir en familia, disfrutar de las actividades acuáticas y degustar diferentes platillos característicos de la gastronomía de la región.