Festival Volumen Caribe 2026 avanza 25 % y afina detalles en la Cinta Costera

Tres tarimas y culecos marcarán el Volumen Caribe 2026 en la Cinta Costera.
08 de febrero 2026 - 18:57

Avanza montaje del Volumen Caribe 2026 con tres tarimas y parque infantil

Si te lo perdiste
Lo último
stats