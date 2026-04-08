La habilitación del puente se dio el día anterior alrededor de las 3:30 p.m., luego de que autoridades realizaran una inspección técnica tras una explosión registrada bajo la estructura.

A 24 horas de la reapertura del Puente de las Américas, el tránsito vehicular en esta importante vía que conecta la capital con el interior del país se mantiene operativo, aunque con restricciones para garantizar la seguridad de los usuarios.