Gabinete aprueba compra de cámaras corporales bajo 'confidencialidad'
Se trata de la resolución de Gabinete del 7 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, mediante la cual se permite iniciar la precalificación de las empresas interesadas en suministrar, implementar y gestionar el sistema de cámaras corporales, conocidas como bodycams.
La resolución de Gabinete que autoriza el proceso de precalificación para la contratación de un sistema de cámaras corporales para los estamentos de seguridad pública ha generado cuestionamientos por los criterios de confidencialidad establecidos para la compra.