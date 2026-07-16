Gabinete aprueba compra de cámaras corporales bajo 'confidencialidad'

Se trata de la resolución de Gabinete del 7 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, mediante la cual se permite iniciar la precalificación de las empresas interesadas en suministrar, implementar y gestionar el sistema de cámaras corporales, conocidas como bodycams.