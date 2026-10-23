La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la empresa MiBus, puso en marcha un operativo vial en la vía Transístmica, a la altura de San Isidro, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular durante las horas de mayor congestionamiento.

La medida consiste en habilitar uno de los carriles internos del intercambiador de la estación del Metro de San Isidro para que los conductores de vehículos particulares puedan utilizarlo de lunes a viernes, en horario de 3:00 p.m. a 6:30 p.m.