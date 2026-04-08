Barrios como Río Abajo, Santa Ana, Calidonia, Pedregal y Cerro Viento figuran entre los sectores donde se han reportado estos incidentes, evidenciando una expansión de la criminalidad en áreas urbanas densamente pobladas.

La violencia continúa marcando la agenda de seguridad en la ciudad de Panamá, donde en los primeros ocho días del mes de abril se han registrado más de cinco hechos de sangre en distintos puntos de la capital, generando preocupación entre residentes y autoridades.