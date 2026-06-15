El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, señaló que el objetivo del proceso es garantizar que todos los panameños puedan recibir atención médica de calidad sin importar la institución a la que acudan.

La integración completa de los servicios del Hospital Santo Tomás con otras instituciones de salud continúa en conversación entre las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), pese a que actualmente ya existen algunos servicios que funcionan dentro del centro hospitalario.