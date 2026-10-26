Los padres de familia y acudientes que no pudieron retirar la tarjeta para el cobro del Pase-U durante el periodo establecido podrán hacerlo a partir de este martes 27 de octubre en las sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros en todo el país, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

La entidad indicó que el retiro estará disponible durante los horarios regulares de atención de las sucursales, siempre que el saldo correspondiente al beneficiario se refleje en la aplicación.