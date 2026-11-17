A pocas semanas de las celebraciones de fin de año, los consumidores comienzan a organizar las compras para preparar los tradicionales platos navideños. En el mercado San Felipe Neri, algunos de los productos más buscados para estas fechas mantienen precios accesibles, aunque los vendedores advierten que podrían variar en los próximos días.

Entre los vegetales utilizados para la preparación de ensaladas y otros acompañamientos, la papa se comercializa a $0.75, la zanahoria a $1.25, la cebolla a $1.50, el ají a $2.00, el tomate a $2.00 y la lechuga a $3.00.