Ministerio de Comercio analiza impacto del informe de auditoría de la mina

Moltó señaló que estos encuentros forman parte del proceso de evaluación que desarrolla el Ejecutivo antes de adoptar decisiones sobre el tema y adelantó que la próxima semana continuarán las reuniones entre los ministros responsables de analizar las distintas áreas contempladas en el informe de auditoría.