Ministerio de Comercio analiza impacto del informe de auditoría de la mina
Moltó señaló que estos encuentros forman parte del proceso de evaluación que desarrolla el Ejecutivo antes de adoptar decisiones sobre el tema y adelantó que la próxima semana continuarán las reuniones entre los ministros responsables de analizar las distintas áreas contempladas en el informe de auditoría.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el Gobierno continúa analizando el informe de auditoría relacionado con la mina, al tiempo que destacó que ya se realizaron los primeros acercamientos con autoridades locales de las zonas impactadas por la actividad minera.