El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que mantiene preparados sus servicios de atención médica para responder a las urgencias y emergencias que puedan registrarse durante las celebraciones de las fiestas patrias.

De las aproximadamente 800 instalaciones de salud que funcionan en el país, unas 130 estarán habilitadas para brindar atención durante estos días, con horarios que van desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., jornadas extendidas hasta las 7:00 p.m. e incluso servicios disponibles las 24 horas, dependiendo de cada instalación.