La medida, propuesta por el Órgano Ejecutivo, busca facilitar el acceso a una vivienda propia para familias jóvenes, dinamizar el sector de la construcción y contribuir a la generación de empleos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes 31 de agosto la Ley 546 de 2026, que establece una exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la compra de la primera vivienda nueva con un valor de hasta $120,000.