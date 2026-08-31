La propuesta surge tras varios meses de análisis y discusión en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y ahora deberá iniciar su recorrido legislativo, comenzando por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Desde el pleno de la Asamblea Nacional, el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, presentó el paquete de reformas electorales que busca actualizar las reglas que regirán los próximos comicios generales de 2029.