El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó a Penonomé para coordinar las labores de asistencia e inspeccionar los daños ocasionados por el fuerte sismo que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre. Hasta el momento, no se han confirmado fallecidos a causa del movimiento telúrico, según la información disponible.

Durante su recorrido, el mandatario pidió a la población mantener la calma y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), al que identificó como la entidad autorizada para ofrecer actualizaciones oficiales sobre la emergencia.