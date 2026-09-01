Presupuesto del Canal 2027 contempla aporte de B/.3,607.8 millones al Estado
El año fiscal 2027 del Canal comprenderá del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. El documento contempla un aporte directo al Estado panameño de B/.3,607.8 millones, unos B/.414 millones más que lo establecido para el año fiscal 2026.
El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley N.° 32-26, que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2027, con ingresos proyectados por B/.5,555.3 millones, un incremento de 6.7% frente al presupuesto aprobado para el periodo anterior.