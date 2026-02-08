El presidente de la Asociación de Productores de Arroz y Granos Básicos de Chiriquí, Gabriel Araúz, informó que actualmente más de 60 mil quintales de frijol chiricano se encuentran en plena etapa de cosecha en las áreas productivas del distrito de Alanje. Sin embargo, señaló que no han recibido información oficial del IMA que confirme si esta producción será adquirida por la entidad estatal, lo que mantiene en vilo a los agricultores.