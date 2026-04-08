Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea fueron aprobadas en primer debate

La Comisión de Credenciales aprueba en primer debate reformas al reglamento interno de la Asamblea.
08 de abril 2026 - 18:30

Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea fueron aprobadas en primer debate.

Si te lo perdiste
Lo último
stats