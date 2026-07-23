Salones de la escuela El Progreso en La Chorrera se inundan
Según explicaron, el agua ingresa a los salones por las ventanas y puertas, provocando que mobiliario como sillas y mesas termine mojado. Este jueves, los estudiantes tuvieron que salir del centro educativo entre charcos tras el fuerte temporal.
Padres de familia del Centro Educativo Básico General El Progreso, en La Chorrera, denunciaron que el plantel se inunda cada vez que se registran fuertes lluvias, una situación que, aseguran, se mantiene desde hace varios años.