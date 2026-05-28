La situación ya comienza a reflejarse en el aumento de precios de algunos alimentos, según advirtió Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá.

La ola de calor y los efectos del fenómeno de El Niño que ya se registran en Panamá están impactando la producción nacional, principalmente de frutas tropicales como el melón, la papaya y la sandía, además de otros productos agrícolas que presentan dificultades en sus procesos de maduración.