Sequía comienza a impactar bolsillos de consumidores panameños

La situación ya comienza a reflejarse en el aumento de precios de algunos alimentos, según advirtió Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá.

Vegetales y frutas en Merca Panamá

La ola de calor y los efectos del fenómeno de El Niño que ya se registran en Panamá están impactando la producción nacional, principalmente de frutas tropicales como el melón, la papaya y la sandía, además de otros productos agrícolas que presentan dificultades en sus procesos de maduración.

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