Dos centros de acopio habilitados en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, reciben donaciones para apoyar a las familias afectadas por el sismo que impactó varias comunidades del país, especialmente en áreas de difícil acceso.

Uno de los puntos de recolección está ubicado frente a la Alcaldía de Penonomé, en el parque de los Ilustres, donde voluntarios reciben las donaciones hasta las 10:00 p.m. En este lugar continúan llegando aportes de personas y empresas privadas que se han sumado a la iniciativa solidaria.