Terremoto en Panamá: más de 9,200 viviendas evaluadas; continúa clasificación de daños

Continúa clasificación de daños luego del temblor del pasado 9 de octubre.
19 de octubre 2026 - 12:29

Terremoto en Panamá: más de 9,200 viviendas evaluadas; continúa clasificación de daños

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