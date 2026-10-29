Ante las afectaciones registradas en centros educativos de Veraguas, Herrera y Los Santos tras el sismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Educación (Meduca) implementan espacios temporales de aprendizaje para garantizar la continuidad educativa y brindar apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa busca atender a una población estudiantil que, en estas tres provincias, representa una matrícula aproximada de 89 mil estudiantes. Entre las acciones contempladas están la habilitación de estaciones de trabajo, actividades lúdicas y sesiones de escucha dirigidas a los integrantes de las comunidades educativas.