Mayweather se burla de McGregor, luchador de UFC

Mayweather negociaba un combate con McGregor, sin embargo la petición por la bolsa económica del irlandés le pareció demasiado alta.

"Antes de que pidas $25 millones, asegúrate que vales más que esos $25 millones de dólares. Tienes el ‘2’ y tienes el ‘5’, pero deberías decir $2.5 millones en lugar de $25 millones”, expresó Mayweather, haciendo referencia a los $2.5 millones que habría ganado McGregor en su carrera.

Before you ask for $25 million, be worth more than $25 million. You have the "2" and the "5" right but you meant to say $2.5 million not $25 million.

Floyd justo a lo escrito en su cuenta de Instagram, agregó una imagen con la cifra de los $650 millones de dólares que ha conseguido en el cuadrilátero, mientras que en la parte de abajo colocó la cifra del irlandés.

Previo a esta publicación el estadounidense había hecho sus solicitudes para enfrentar a McGregor.

"Lo único que me interesaría es enfrentarme a Conor McGregor. Ellos saben cuál es mi número, y mi monto: una garantía de 100 millones de dólares. Soy el lado A. No sé cuánto dinero ha hecho en el pasado McGregor, pero no ha conseguido ni 10 millones de dólares en una pelea de Artes Marciales Mixtas (MMA)”, declaró Mayweather en una entrevista para la cadena ESP