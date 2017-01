Peruano Julián Perico comanda el LAAC de Golf Panamá 2017

Perico completó la primera ronda del certamen con un total de 64, 6 bajo par. El segundo lugar lo ocupa el guatemalteco Alejandro Villavicencio con 65 impactos, 5 bajo par.

Leader Julián Périco after shooting a round of 64, the lowest in LAAC history // El líder anotó 64, lo más bajo en la historia del LAAC pic.twitter.com/pM47vycCBE