Pepsi retira polémico anuncio de Kendall Jenner con imágenes de protestas

"Pepsi quería proyectar un mensaje global de unidad, paz y entendimiento. Claramente no hemos cumplido con nuestros objetivos, y pedimos disculpas", afirmó hoy la compañía en su cuenta de Twitter.

En la publicidad de la bebida gaseosa, Jenner participa en una sesión fotográfica antes de unirse a una protesta callejera y ofrecer una Pepsi a uno de los policías presentes.

El comercial ha sido duramente criticado y tildado de "ofensivo" e "insensible" por utilizar imágenes muy similares a las que se han vivido en numerosas ocasiones en EEUU durante las protestas raciales, y por usar movimientos de justicia social para vender su producto.

"No era nuestra intención restarle importancia a ningún problema serio. Vamos a eliminar el contenido y frenar otros lanzamientos", aseveró Pepsi en su breve comunicado, en el que también se disculpó con la conocida maniquí estadounidense por haberla "puesto en esta situación".

Entre otros, el anuncio recibió la reprobación de Bernice King, hija de Martin Luther King, quien publicó una fotografía de su padre en una protesta siendo empujado por un oficial de la policía.

"Si papá hubiera sabido del poder de una 'Pepsi'", dijo en tono sarcástico King.

If only Daddy would have known about the power of #Pepsi. pic.twitter.com/FA6JPrY72V