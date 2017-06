Ratifican nueva condición para entregar pruebas del caso Odebrecht

Una fuente de la Procuraduría General en Brasilia puso como ejemplo, el mecanismo utilizado con Suiza para la entrega de la gran cantidad de pruebas y explicó que como condición, Panamá no podría utilizarlas para ninguna otra finalidad.

Es la misma regla que Brasil solicita que cumpla Panamá: que los documentos que se entreguen para un fin específico, no se utilicen para otro que Panamá decida más adelante. Esto está contemplado en el derecho internacional y el Principio de Especialidad.

Según la misma fuente, lo anterior se refiere a que una persona no puede ser juzgada ni procesada por ningún otro delito distinto al que ya fue procesado por un primer país.

La segunda situación se refiere al colaborador. Para facilitar la lucha contra la corrupción, en el plano transnacional, envolviendo a más de un país, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, dice que "los beneficios asegurados en un país a un reo colaborador, pueden ser trasladados a otro, en la medida de los compromisos hechos por las fiscalías que reciben esos documentos. Quien opta por colaborar tiene la expectativa de no ser procesado por aquello que dijo, aunque no estaba obligado a hacerlo y podía callar lo que sabe”.

El analista Lucas Fernandes sostiene que es una alternativa de la justicia para llegar hasta los políticos que comenten actos de corrupción y menciona que los ejecutivos de esas constructoras hicieron acuerdos de colaboración premiada, poniéndose de acuerdo en colaborar con la justicia para entregar nombres de políticos y los principales actores envueltos en los escándalos de corrupción.

La fuente de la Procuraduría dijo que nada impide investigaciones autónomas de Panamá y que los colaboradores podrían ser castigados por la justicia panameña si el Ministerio Público panameño consigue las pruebas por sus propios medios.

Aunque quien delata, cometió un crimen, de alguna forma está tratando de compensar los ilícitos que fueron practicados, desde el punto de vista de este analista.

Agrega Fernandes que ello permite que la investigación ocurra con más celeridad, ya que se dota a los investigadores de más informaciones a las que no tendrían acceso por otros medios, pero por otro lado también contribuye a generar esa sensación de impunidad.

Entonces a los delatores se les aplican penas leves y van a pagar multas no tan altas, pero es muy importante para continuar con el combate a la corrupción.

Es decir que así como Brasil asumió el compromiso de respetar las pruebas, los países que las reciban a partir del 1 de junio, asumen también el compromiso.

Cuando un país no tiene acuerdo de lenidad, porque su jurisdicción no lo permite, basta que se comprometa a aplicar ese principio para que reciba las pruebas con la conciencia de que no podrá utilizarlas para otras finalidades.

Lo anterior se traduce en que Panamá recibirá las pruebas aunque no haya acuerdos, pero con los compromisos mencionados para lo cual existe un término: una declaración jurada que debe ser firmada por los fiscales encargados de la investigación y por la autoridad central, en este caso la Procuradora Kenia Porcell.