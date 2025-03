'Canta Conmigo fue una experiencia que me cambió la vida', así es como recuerda Liz Grimaldo su participación en el megaproyecto

Ciudad de Panamá/El paso de la ahora cantante Elizabeth Grimaldo o cariñosamente Liz Grimaldo por el concurso Canta Conmigo de TVN fue una experiencia inolvidable que marcó su vida para siempre. Liz participó en la primera generación del programa, llegando hasta el final y obteniendo el segundo lugar. Hoy, con la experiencia que le brindó este importante concurso, recuerda este paso como un grato recuerdo que atesorará por toda la vida.

El programa, que en este 2025 arrancará el próximo miércoles 19 de marzo a las 8:00 p.m. por las pantallas de TVN, le permitió a Liz vivir una etapa que la conectó aún más con la música. Aunque cantaba desde pequeña, fue en el escenario del programa donde se dio cuenta de lo que realmente le apasionaba.

"Desde que tengo uso de razón, canto. Pero pararme en un escenario por primera vez frente a tanta gente, mucha de la cual no conocía, era algo completamente nuevo. En la escuela cantaba, pero la gente que me veía era mi mamá, mi tía... pero ya en televisión nacional, frente a un jurado, tan chiquita, yo estaba asustadísima", recordó Liz con una gran sonrisa al pisar los estudios de TVN Media.

A pesar de los nervios y la incertidumbre, esta colonense se sintió cómoda en el escenario y rápidamente descubrió que allí podía ser ella misma. La experiencia fue tan profunda que creó una "gran familia", que sigue apoyándola hasta el día de hoy. "En Canta Conmigo todas éramos como una familia, todavía nos hablamos. Eso fue lo que me cambió la vida", afirma.

El impacto del programa también significó cambios importantes en su vida personal. Debido a su dedicación al concurso, Liz tuvo que dejar su escuela y cambiarse a una con horario americano. "Éramos muy chiquitas, no podía ir a la escuela. Me tuvieron que cambiar de año, pero no todo el mundo entiende el arte y el esfuerzo que requiere", destacó.

'Un nudo en la garganta...' 'No me voy...'

A pesar de tener que llevar una vida disciplinada y llena de sacrificios por el programa, Liz no dejó de ser una niña con inquietudes. "Yo quería treparme en los árboles, patinar, montar bici... pero mi mamá no me dejaba hacer más de cuatro cosas, porque tenía que cuidar mi voz para las presentaciones. Mi mamá siempre trató de enseñarme disciplina", comentó con nostalgia.

Desde el inicio, sus padres tomaron en serio esta carrera, apoyándola en todo momento. ¡Y es algo que ahora agradece! Sin embargo, reveló que la competencia no fue lo que más le impactó de Canta Conmigo. La eliminación de sus compañeros de cada gala le causaba mucha tristeza. "Cada vez que se iba un niño, eso para nosotras era un luto. Nos poníamos muy tristes", señaló con nostalgia. Y una de las canciones que más la marcó fue "No me voy" de OV7, que sonaba y aún sigue sonando cada vez que despiden a un participante en cada una de las galas a lo largo de las temporadas. ¡Un nudo en la garganta!

En cuanto a sus rituales antes de cada presentación, no necesitó de medallitas ni fotos especiales como han ocurrido con otros ex Canta Conmigo. "Solo necesitaba saber que mi mamá estaba afuera esperándome. Yo siempre la buscaba en el público, y eso me daba mucha seguridad", explica. Sin embargo, recordó que hubo una gala en la que su madre no pudo estar presente debido a un viaje de trabajo, y esa fue la gala en la que le fue peor. "Esa gala fue horrible para mí. Me pusieron una nota de 3.9, y eso me afectó mucho", confesó.

Sin duda, Elizabeth Grimaldo mantiene un cariño inmenso por Canta Conmigo, un programa que, según ella, cambió su vida para siempre. Ahora la consolidada artista sigue adelante con su carrera, siempre llevando en su corazón los recuerdos de esa dulce etapa especial.