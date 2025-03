¡Esta noche a las 8:00 p.m. no te puedes perder el estreno de la nueva temporada de Canta Conmigo!

Ciudad de Panamá/Hoy, a las 8:00 p.m., justo después del noticiero estelar de TVN, arranca la esperada novena temporada de Canta Conmigo, el programa que ha conquistado a miles de panameños con talento, emoción y mucho entretenimiento. Diez nuevos niños se tomarán el escenario para hacer soñar a toda la nación con su increíble habilidad musical.

Los pequeños artistas que brillarán en esta temporada son: Athenea, Sugeilys, Danna Paola, Alejo, Amanda, Yesrrel, Carlisle, Ithiel, Isabella y Alejandro. Ellos han llegado para dar lo mejor de sí mismos, y junto a su talento, buscan conquistar a los televidentes con un viaje musical lleno de momentos únicos y divertidos.

Canta Conmigo siempre ha sido un trampolín para los jóvenes talentos, dándoles la oportunidad de mostrar su arte y conectar de manera profunda con la audiencia. En esta ocasión, la novena temporada promete mantener esa misma magia, pero con un toque especial, ya que el programa se transmitirá desde el nuevo Campus ITSE, en Tocumen, que será la nueva casa de los grandes proyectos de TVN. Canta Conmigo será el primer programa en estrenar con todo lujo las modernas instalaciones de este espacio.

La conducción de esta gran velada estará a cargo de Miguel Oyola, Marelissa Him e Ingrid del Carmen, quienes guiarán a los televidentes en este evento lleno de sorpresas y mucha música. Además, Josenid Quintero se unirá desde la Zona Interactiva para mantener conectados a los seguidores a través de las plataformas digitales. Y si no puedes ver el programa en televisión, no te preocupes: puedes seguirlo en tiempo real en TVN Pass, donde podrás disfrutar de cada momento sin perderte ni un segundo.

¡No faltes! Esta noche, a las 8:00 p.m., te esperamos para vivir el inicio de esta emocionante temporada de Canta Conmigo, solo por TVN.