Isabella Ríos: El paso de su mamá por el Quiz Bac y la despedida de su gran amiga Sabrina Palma

Ciudad de Panamá/Estar en una sentencia o cerca de ella no es fácil para ningún niño de Canta Conmigo. Isabella Ríos sabe muy bien de qué se trata y qué se siente, y le agradece a su madre por ser su heroína.

Puedes leer también: Estos fueron los mejores momentos de la segunda gala de Canta Conmigo

Esta pequeña estrella de este concurso de canto obtuvo una puntuación de 4.55 en la tabla de posiciones, que la llevó automáticamente al Quiz Bac junto a Ian Rodríguez y Jasmine Tomlinson. El primero obtuvo el mismo puntaje de Isabella, mientras que la estrella de C3 logró una nota de 4.47.

Y precisamente es el momento del Quiz Bac en donde los niños tienen los "nervios de punta", como decimos en buen panameño, ya que todos quieren que sus papás acierten para así salvarse de ser sentenciados en la gala.

Isabella Ríos estuvo al borde de la sentencia en la primera gala y en esta segunda gala igual: su madre logró salvarla.

La artista nos dijo que su mamita ha estudiado muchísimo y que sabía que lo lograría, aunque admitió que sintió que se iba a desmayar al momento del quiz y en el momento exacto en el que su mamá brindó la respuesta que la salvaría de esa sentencia. "Yo me sentía muy mal, sentía que me faltaba el aire y que me iba a desmayar. Es una sensación muy rara que no te puedo explicar", comenzó diciendo Ríos.

Isa, como le dicen sus compañeros de cariño, no dudó en enviarle un mensaje a Sabrina Palma, la primera eliminada del concurso de canto. "Que luche por sus sueños, ella lo hará bien, estoy segura de eso. Ya no es lo mismo desde que dijeron que no estaría. Siento como que se fue una parte de mí, porque era mi amiga", contó.

Lo hará mejor en la tercera gala

Prometió que en esta tercera gala lo hará mejor, pues siente que le faltó más práctica y voz cuando cantó "Tutu", de Camilo. "Yo siento que debo practicar mucho más para complementar, tal vez hice más baile que voz...", dijo.

Mira aquí la presentación de Isabella en la segunda gala: