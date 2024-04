¡Todos lloramos! A Miguel Oyola le pegó duro el caso de Omar Soto: 'Esto ya no puede pasar en Panamá'

Ciudad de Panamá/¡Díganme que no están llorando aún! Así como todo Panamá lloró los presentadores también tienen su corazón. ¡Pa' que vean! Sí, porque el que también quedó llorando en escena fue Miguel Oyola, pues quedó emocionado por el regalo de Canta Conmigo para Omar Soto: Una casa en el sector de Panamá Este, específicamente en Las Viñas de Galicia.

También puedes leer: Boletín Canta Conmigo 2024 gala 5

Así es como la quinta gala del programa fue emotiva, sin precedentes, cuando el país entero lloró de felicidad por el pequeño de voz dulce y tierna, de quien ya se conocía que vivía en condiciones no aptas para una persona, ni mucho menos para un niño en el área de Las Mañanitas, en Panamá Este.

El gesto generoso de la promotora Sucasa y Televisora Nacional TVN hacia Omar Soto impactaron fuertemente a Oyola, quien tras la gala destacó en su cuenta personal de Instagram que ningún niño en Panamá debería vivir así: "La noche de ayer me pegó muy duro. Para mí y muchas personas que lo vivimos esto ya no puede pasar en Panamá, esto no podemos permitirlo más", inició diciendo el presentador.

"No podemos dejar que más niños pasen por esto...", también destacó, ya que es inaceptable que en este tiempo el "futuro del mañana" vivan en estas condiciones precarias que limitan su desarrollo y bienestar.

Oyola agradeció al programa y a TVN por permitirle ser parte de este proceso, que es un momento transformador y seguir cambiando vidas a través de acciones significativas que marcan como estas.

Su reacción refleja la sensibilidad y el compromiso social que trasciende los límites del entretenimiento televisivo, recordándonos la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en la construcción de una sociedad más justa. "El cambio lo podemos hacer cada uno y saben a qué me refiero. Si quiere llorar de nuevo hágale...", destacó junto al video emotivo de la velada musical, en el que Omar Soto aparece en escenario con él y sus padres.

Revive este momento aquí para que llores otra vez: