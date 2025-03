¡'Sottovoce'! Carlos 'Tito' Tovar habla sobre la nueva temporada de Canta Conmigo y sus expectativas para los concursantes

Ciudad de Panamá/¡El 'show' está a punto de comenzar y el jurado está exigente! El reconocido profesor de música y jurado de Canta Conmigo, Carlos "Tito" Tovar, ha compartido sus expectativas para la nueva temporada del popular programa de talentos, destacando las características que considera cruciales en los participantes para conquistar al público y al jurado.

Tovar, conocido por sus comentarios técnicos sobre la música que se han convertido en parte del vocabulario popular panameño, como la palabra “sottovoce”, ¿recuerdan?, reveló que esta edición promete mucho más que solo voces impresionantes: los jurados estarán buscando actitud, desenvolvimiento vocal y, por encima de todo, autenticidad.

En una entrevista, Tovar destacó que los jurados de este año vienen con una visión muy clara sobre lo que buscan en los concursantes. “Estamos buscando mucha actitud y un verdadero espíritu de competencia”, comentó el experto. Para él, es fundamental que los participantes no solo demuestren habilidad vocal, sino que también sepan cómo manejarse en el escenario y con el público. "La actitud es lo que más se destaca esta temporada. Los concursantes se manejan bien verbalmente, saben cómo comunicarse y, sobre todo, eso les da un toque único", explicó.

Pero más allá de la actitud, remarcó que la autenticidad es un factor determinante. “Para mí, lo más importante es que cada concursante sea un personaje genuino, que sea auténtico. No se trata de impresionar con grandes canciones complicadas, sino de mostrar quién eres realmente a través de tu voz y tu presencia en el escenario”, añadió.

En este sentido, el profesor recomendó que los concursantes elijan canciones que realmente puedan manejar y que no busquen deslumbrar con melodías difíciles de interpretar. “Me gustaría escuchar canciones que no sean tan elaboradas, canciones que se puedan manejar vocalmente. No se trata de hacer una demostración de habilidades, sino de mostrar algo genuino y auténtico”, expresó.

La temporada de Canta Conmigo se estrena este miércoles 19 de marzo, y Tovar se mostró emocionado por lo que los televidentes podrán ver. Este año hay mucho talento, mucha actitud, y lo que más me gusta es que los concursantes están buscando conectar con la audiencia, no solo a través de su voz, sino también con su presencia y su historia.

Prepárense, se acerca la hora cero

El programa, que se transmitirá por las pantallas de TVN a las 8:00 p.m., después del noticiero estelar, se ha convertido en una de las citas más esperadas por las familias panameñas. Además, el público podrá disfrutar de la transmisión a través del "streaming" que estará disponible en las plataformas digitales del canal.

Sin duda, esta nueva edición de Canta Conmigo marcará un antes y un después en la historia del programa, con la participación de nuevos talentos que están listos para brillar.