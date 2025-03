Canta Conmigo 2025: Liz Grimaldo rememora su inolvidable participación en Canta Conmigo y el apoyo de Colón

Ciudad de Panamá/Si hay alguien que siente nostalgia cada vez que inician las audiciones de Canta Conmigo esa es Elizabeth Grimaldo. Sí, la estrella colonense estuvo de paso por su casa, las instalaciones de TVN Media, para hablar de su reciente lanzamiento musical "Dos pies izquierdos" y de sus memorables momentos en Canta Conmigo. Claro, en su generación que fue hace muchos años, por allá por 2008.

Con gran emoción y los ojos llenos de nostalgia, de un brillo mágico, la querida Liz recordó un capítulo que marcó su vida y que siempre llevará en su corazón: su visita a Colón en el concurso, donde tuvo la oportunidad de realizar una gira de medios, especialmente radial. Lo que nunca imaginó ella es que en su llegada a su querida "Tacita de oro" sería recibida de una manera tan cálida y unificada. ¡Eso fue todo para ella!

"Me sorprendió ver cómo toda la gente de Colón se unió como una sola familia para apoyarme. Fue impresionante ver a tantos vehículos formando caravanas y el amor que nos brindaron. Me dije: ‘Toda esta gente está aquí para apoyarme a mí y a mi familia’. Nunca se me va a olvidar eso", confesó una emocionada Elizabeth, quien no pudo ocultar lo impactada que estuvo por tan hermoso gesto.

Además, describió como algo verdaderamente increíble el hecho de que los carros formaran caravanas, y cómo eso le recordó a la alegría y el color de un Carnaval. Para ella, el ver los vehículos alineados en el food court de Plaza Millenium fue una experiencia inigualable que quedará grabada para siempre.

Pero la emoción de Elizabeth no se limita solo a ese momento en Colón. Para ella, Canta Conmigo es mucho más que un concurso; es un recordatorio de sus humildes comienzos y de su niña interior. "Cuando veo la promoción del concurso, no puedo evitar sentirme sentimental. Participé en 2008, y son muchos años. Requiere de mucha paciencia, pero ver esas imágenes me recuerda lo que me gusta hacer, lo que me hace feliz, y lo que me impulsa a seguir adelante", expresó, con la voz quebrada por la emoción.

Recordó especialmente a su coach de aquella época, Diana Durán, quien marcó un antes y un después en su formación como artista. "Diana me enseñó a no fruncir el ceño, a mantener una postura erguida y a cantar con actitud. Eso lo llevo conmigo hasta hoy, incluso como artista consolidada", compartió, destacando la importancia de esa enseñanza en su hoy carrera musical.

El paso por Canta Conmigo ha sido fundamental en la vida de Elizabeth, y su historia es un claro ejemplo de cómo el concurso marca la vida de quienes lo viven, sirviendo como trampolín hacia el éxito. No te puedes perder Canta Conmigo este 19 de marzo, a las 8:00 p.m., por las pantallas de TVN, justo después del noticiero estelar. Esta es una oportunidad para que vivas la magia de la música a través del talento infantil.