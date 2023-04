Agua en el Oeste | De promesa a pesadilla

Ciudad de Panamá/No hay agua, no hay agua es el clamor... la falta de planificación es evidente. El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) calcula que cerca de 60 mil personas no reciben agua potable de forma continua en Panamá Oeste.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, en 1990, la población en Panamá Oeste, era de 207,527 habitantes, en 2023, 33 años después, según cifras preliminares del censo es de 646,674, un aumento de 67%, que se traduce en 439,147 personas más.

Hay realidades que quedan en evidencia cuando se comparan las estadísticas, por ejemplo, en 2010, cuando los clientes del IDAAN en el Oeste, eran 60 mil, y en 2023, 13 años después son 124 mil, un incremento de 51%. mientras, en 2010, la producción de agua de la potabilizadoras en esa provincia, era de 81 millones de galones y actualmente, 13 años después, sigue siendo exactamente la misma.

Quienes compraron un vivienda hacen sus análisis de la situación y no están lejos de la realidad.

En la barriada Don Juan, en el distrito de la Chorrera vive Cornelio Rodríguez, quien expresa que cuando llegó a vivir allí hace años atrás había agua potable todos los días, pero cuando empezaron a construirse otras urbanizaciones todo cambio, ahora tienen agua solamente en algunas horas de la noche o la madrugada. Dice que se va el tiempo llenando galones y tanques para vivir.

Cornelio se pregunta ¿Cómo siguen otorgando más permisos para construir más viviendas? y repite ¿De dónde les va llegar el agua si los actuales residentes ruegan por ella?

Hay quienes decidieron perder la batalla y emprender un nuevo camino, como Sandra González, que vive en Costa Oeste, ella y su esposo decidieron poner en venta sus casa, que dice, compraron llenos de sueños, por la ubicación, el transporte y la promesa de agua potable 24 horas al día, cuando la promotora les mostró y vendió la vivienda. Pocos años después la realidad empezó a ser otra el agua solamente llegaba a la 1 de la mañana. Con una hija pequeña que casi desconoce los baños en la regadera ahora se mudarán a otra área.

Los cuestionamientos y las culpas se dirigen en diferentes direcciones, entre ellas a los que venden y construyen. Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas, sale en defensa, señala que en 2025 se reunieron con las autoridades y les presentaron sus planes hacia donde querían crecer, donde buscaban construir, para que se pudiese planificar. Asegura que cuando a ellos no les otorgan un visto bueno para construir si el IDAAN no da el permiso, y la entidad lo hace señalando de donde se producirá el agua para las urbanizaciones.

Billy Mata, residente de Viña del Mar, en Costa Oeste, no le bastan la explicaciones de los promotores, y pregunta hasta cuándo van a seguir otorgando permisos para construir sin planificación.

Un distrito sin ordenamiento territorial

Y es que hay una realidad que no se puede obviar, y es que nunca ha existido un plan de ordenamiento territorial específico para Panamá Oeste, y aún falta para tenerlo, aunque la Contraloría ya dio la orden de refrendo para la licitación solicitada por el Ministerio de Vivienda que permitirá elaborarlo, esto tomará tiempo. Y este solamente será para los distritos de La Chorrera, Arraiján y un estudio sobre Capira.

Le preguntamos al viceministro de Ordenamiento Territorial, José Batista, que sucede con el creccimiento desmedido o descontrolado en Panamá Oeste y se apresura a responder: desorden no hay, quizás hay un orden con el cual no estamos de acuerdo y hay que modificarlo. No es desmedido todo está medido. Asegura que para que un proyecto pase por las diferentes etapas de su esquema de ordenamiento territorial, y luego por la aprobación en la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, donde también está las otras instituciones encargadas de otorgar los permisos de construcción y que se encargan de verificar los proyectos y en su área de competencia hacen que se cumpla el desarrollo del proyecto.

Batista reconoce que solamente existe plan de ordenamiento territorial para los distritos de David y Panamá.

José Perén, urbanista y presidente de la Sociedad Panameña de Arquitectos, indica que el ordenamiento territorial es fundamental para planificar y hacer ciudades más compactas, de uso mixto donde se tienen residencias y las mismas estén cerca de los puestos de trabajos, supermercados, transporte y escuelas y dentro de esa lógica integral es que debe trabajar el IDAAN y el Ministerio de Vivienda para reconstruir Panamá Oeste.

Las construcciones continuarán, en el Municipio de la Chorrera argumentan que no las pueden detener, si ya han recibido el visto bueno de las otras instituciones, entre ellas el IDAAN.

El alcalde Tomás Velásquez dice que si las otras entidades lo aprueban, porque se va a negar, si al municipio le conviene porque el municipio depende mucho de la construcción.

¿Qué dice el director del IDAAN, Juan Antonio Ducret?

Se solicitó una entrevista para conocer sus respuestas, pero se comunicó que era imposible concretar una porque se estaba preparando para asistir a la Asamblea Nacional a contestar un cuestionario este martes, donde indicó que Panamá Oeste se abastece de las potabilizadora Mendoza, Trapichito, Laguna Alta y Miraflores. Agregó que se espera agregar unos 60 millones de galones de agua diaria en la provincia con la ampliación de la planta de Mendoza que produciría 20 millones más, sin embargo la construcción iniciará en 2024 y durará tres años, también apuesta a la construcción de Howard que sumaría 40 millones de galones diarios.

Ducret indica que Panamá Oeste es el gran desafío de la entidad que dirige.

Y es que en esa provincia el clamor por agua potable, no solamente se escucha en las barriadas que tienen 10, 8 y 15 años de haber sido construidas, también en comunidades como Las Palmitas donde indican que desde hace 30 años, el agua no llega a los grifos, la reciben por carros cisternas una vez a la semana. Aunque en la comunidad hay dos tanques de agua del IDAAN instalados, los residentes dicen que están de adorno.

No hay muchas respuestas para los problemas en el Oeste.

El viceministro Batista, culpa a las invasiones de terrenos y asegura que son un factor importante en el déficit de agua, porque se abastecen con conexiones ilegales. Añade que las invasiones son un negocio, que se debe detener.

Definitivamente la planificación, ordenamiento y la garantía de servicios básicos son necesarios en Panamá Oeste, la segunda provincia del país, con más habitantes, según las cifras preliminares del censo de población 2023, solamente superada por Panamá. en tercer lugar esta Chiriquí.