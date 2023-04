En Exclusiva | El testimonio del médico panameño que está haciendo historia en Israel

Ciudad de Panamá, Panamá/Aplicar en su querido Panamá los conocimientos que ha ido obteniendo durante su residencia en Israel, país donde se especializa en neurocirugía funcional, es parte de los sueños que contempla, el médico, José Asprilla, quien recientemente destacó al ser parte del equipo médico que hizo historia en realizar la primera cirugía génica en el cerebro en dicha nación.

A sus 32 años y con tan solo un año y nueve meses de estar en Israel, lejos de su patria, de su familia y de sus amistades, Asprilla se mantiene firme en su convicción de superarse y lograr en algún momento retornar y salvar vidas, sobre todo la de niños, a través de esta novedosa tecnología.

Contó en exclusiva a TVN-2.com, que al principio todo fue muy complicado, sin embargo, se postuló para concursar por una beca que ofrecía la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) y fue así como logró ser parte de un grupo de médicos panameños que están en Israel buscando especializarse en diversas ramas de la medicina.

“Desde el principio me sentí atraído por la neurocirugía funcional era algo que no había visto nunca, combinar la tecnología con el cerebro o el cuerpo humano era algo súper extraño para mí y empecé a hacer mis propias investigaciones con el apoyo del jefe de servicio quien es el que encabeza este tipo de procedimientos, me hizo la invitación para trabajar con él dado a que vio mi interés, desde entonces, trabajo con este en todos los procedimientos”, comenta el médico.

José el segundo de tres hijos y egresado de la Universidad Latina de Panamá y el Colegio Episcopal San Cristóbal, señala que en este poco tiempo de estar en el Israel, ha tenido un gran desempeño y esto fue bien visto por los médicos israelitas que prácticamente fue reclutado al instante para que formara parte del selecto grupo.

“Al principio lloré bastante por lo complicado de la lengua, pero a lo largo del tiempo, el idioma entró y ahora lo habló, lo leo y lo escribo (…) El camino no ha sido nada fácil”, recuerda.

Su sueño es traer a Panamá todas estas tecnologías de primer mundo, “No sé cómo lo voy a hacer, pero las tengo que llevar de una u otra manera”.

Aspira a que esto que aparenta ser solo un sueño, pueda en efecto llegar al país y ser aplicado en pro de la sociedad.

La cirugía y sus implicaciones

Explica que la cirugía en la que participó fue aplicada en un niño, porque tenía una deficiencia enzimática, que a largo plazo o el curso natural de la enfermedad les da poco tiempo de vida y la intervención fue precisamente para eso, poder suplirles la encima que hace falta para que ellos puedan producir en su cerebro la encima o sustancias que no producen y no mueran.

Hasta el momento, de los 30 niños que han estado en el estudio todos los que han tenido la experiencia se encuentran bien y han tenido resultados favorables.

Esta intervención fue realizada en el centro médico Sheba Tel-HaShomer y consistió en inyectar el gen directamente en el cerebro del paciente Adiroop Kumar, de 4 años, de la India. La operación duró 7 horas.

El médico siente que es un medio para servir no solo a la medicina en Israel, sino a su país con sus conocimientos.

Mira aquí la entrevista: