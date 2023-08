El amago de prohibir la importación de cebolla empieza a despedir un mal olor.

Ciudad de Panamá, Panamá/El mal olor que empieza a despedir el amago de prohibir la importación de cebolla al país está obligando a los supermercados a comprar todo el bulbo nacional que se encuentra incluso en tierra, o sea, que aún no se ha cosechado, toda vez que con la aparente venia de las autoridades los productores le ponen trabas al libre comercio.

Esta situación, de acuerdo con la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), es violatoria al Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos (TPC), amén de que el precio por libra al consumidor, producto de la no competencia, se acerca al dólar, cuando antes estaba en unos 40 centavos.

La supuesta violación al TPC no sería la primera por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), ya que en febrero pasado su titular, Augusto Valderrama, confesó en una reunión con arroceros que “estamos violando la ley para salvarlos a ustedes”, al hacer referencia esa vez a las importartaciones del grano.

Ahora, agrupados en la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta), los productores se oponen a la entrada al país de un contingente de 18,000 quintales de cebolla que debía llegar en julio y cuyos contenedores hoy día se encuentran en alta mar.

El veto impuesto por la Acpta también alcanza a los previamente asignados 32,000 quintales del bulbo que deben llegar este agosto y que según ellos “provocaría que la producción nacional no tenga espacio en el mercado”.

Para la entrada de estos 32,000 quintales la cadena agroalimentaria de papa y cebolla puso como fecha límite el 15 de agosto, aunque hay importadores que tienen fijada la llegada el día 18, lo cual sería motivo de rechazo.

Las cadenas agroalimentarias son, de acuerdo con el MIDA, las encargadas de coordinar y dar seguimiento al desarrollo de planes de acción o acuerdos de competitividad y productividad, contribuyendo al desarrollo de la competitividad agroalimentaria y productiva de los rubros, en forma consolidada y sostenible.

Para Pedro Acosta Insturain, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, hay que revisar nuevamente lo de las cadenas agroalimentarias, ya que los consumidores, que deben ser los más beneficiados, han quedado en medio de una trifulca entre comerciantes, “pues tenemos que estar claros: los productores son comerciantes, ya que nadie produce comida por amor al prójimo”.

Recalcó que en el país no está prohibido importar, pues esta es la que suple la cuota de lo que no se produce para satisfacer el mercado local.

El gobierno, puntualizó, debe garantizarle al consumidor la comida, no importa de dónde venga, pues aunque haya mucha producción nacional el consumidor tiene el derecho de elegir.

Acosta Insturaín fue enfático al señalar que en las cadenas agroalimentarias, que en el caso de la cebolla sostuvo que hay un grupo de presión plenamente identificado, no se pueden establecer “acuerdos de competitividad que limiten la libre competencia”.

Recordó que “estas cadenas son consultivas y no ejecutivas, por lo que las decisiones las deben tomar las autoridades”.

Mientras, el presidente de la Acovipa, Rodolfo Adames, manifestó que “estamos enviando una carta el ministro Valderrama para que por favor permita que la cebolla de agosto entre hasta finales del mes”.

Agregó que incluso pagando los impuestos la cebolla traída desde Estados Unidos, donde el quintal está entre 20 y 40 dólares, le costaría al panameño 64 centavos la libra, “cuando aquí la cebolla nacional la estamos pagando a 80 y 75 centavos la libra”.

Mensualmente en el país se consumen 50,000 quintales del bulbo, de acuerdo con las cifras oficiales.

Adames insistió en que sigilosamente se están poniendo una serie de barreras no arancelarias que incumplen el TPC, “barreras que van en aumento, pues ahora resulta que las reuniones de adjudicación de contingentes las hacen tarde, con el aparente ánimo de que los permisos tengan corta vida”, afectando las importaciones.

A manera de ejemplo, indicó que para importar los 18 mil quintales se realizó una reunión el 22 de junio y no fue hasta el 9 de julio cuando se autorizó, tiempo en el cual todavía no había abierto algunos lugares desde donde se importa el bulbo, en este caso España y California, por lo que se tuvo que traer de Arizona y Texas, producto que no presentaba las condiciones de calidad requeridas.

“Cuando ya no hay más remedio es que aprueban los contingentes por desabastecimiento”, apuntó Adames.

Fuentes consultadas sostienen que la sobreprotección a la producción nacional puede ser contraproducente para el país, toda vez que es violatorio al libre comercio, sobretodo cuando los alimentos se encarecen cada vez más “y no solo un centavo como dijera el ministro Valderrama”.

Bajo reserva, dijeron que “es preocupante” que durante la actual administración la Acpta “ha estado prácticamente cogobernando con las autoridades del MIDA”, calificando incluso de entre “excelente y buena” el apoyo gubernamental, cuando las quejas de los productores de diversos rubros son constantes.

Leonardo Martínez, expresidente de la Acpta, manifestó que en la asociación no se hace nada fuera del marco de la ley, “y no vamos a dar tregua en la defensa de los intereses de los productores”.

Añadió que en la cadena agroalimentaria hay representantes del gobierno, de los productores y de los importadores, quienes han establecido reglas que a última hora no se pueden cambiar para beneficiar a algún sector en especial.

El amago de prohibir la importación de cebolla empieza a despedir un mal olor.